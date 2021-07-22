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Чего нельзя делать тем, кому ввели вакцину от COVID-19

Врач перечислил меры предосторожности для привившихся от коронавируса.

Получив первую дозу вакцины против коронавируса, нужно соблюдать меры профилактики, иначе можно заболеть COVID-19, а тогда последствия будут непредсказуемы. Кроме того, в первые дни после прививки не стоит подвергать себя чрезмерным нагрузкам.

Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

– Самое важное – до получения второй дозы вакцины категорически не рекомендуется заболеть COVID-19. Иммунная система, получив первую порцию антигенной нагрузки, начинает запускать полноценный ответ для последующей выработки защиты – антитела, клетки памяти и так далее, – предостерег Поздняков, его цитирует «РИА Новости».

По словам эксперта, если организм в этот момент получит дозу «живого вируса», то ответ может быть непредсказуемым: как весьма слабым, по типу обычного ОРВИ, так и чрезмерным, с тяжелым мультисистемным поражением.

– Поэтому важно соблюдать все противоэпидемические меры. Через три недели – к моменту введения второй дозы вакцины – иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен, – объяснил медик.

Если же заражения COVID-19 в промежутке между введением доз избежать не удалось, то нужно идти к врачу.

Он добавил: когда после прививки от COVID-19 не выработались антитела – это не означает, что нет защиты. Медик отметил, если привить 1 миллион человек вакциной с эффективностью 95%, то примерно у 50 тысяч вакцинация окажется неэффективной. По его словам, это возможно из-за особенностей иммунной системы, как конкретный организм реагирует на препарат.

– Могут быть особенности иммунной системы, из-за которых конкретный организм реагирует на введение вакцины не так, как большинство. Причем «не так» – это не идентично «организм останется без защиты». Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным, – уточнил медик.

Специалист рассказал также, что делать таким пациентам.

– Самый вероятный ответ на сегодняшний день – поставить другую вакцину через определенный срок – не раньше, чем через три месяца после окончания «неэффективного» курса. Оценить эффективность тоже желательно не один раз при первоначальном отрицательном результате, – заключил врач. Он порекомендовал выбирать правильные тесты, чтобы проверить эффективность. Например, те, которые определяют антитела класса IgG к S-белку коронавируса, либо к RBD S-белка
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