В России учатся отключать интернет
В России прошли учения по изоляции Рунета, сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы “Информационная безопасность” при автономной некоммерческой организации “Цифровая экономика”.
В рамках учений, по разным данным, пишет Смартпресс, “тестировалась возможность физического отключения российской части интернета” или “определялась возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз”.
Правда, не говорится, чем учения закончились. Сообщается лишь, что подготовить отчетные материалы планируется до 31 августа.
09:48 22/07/2021
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