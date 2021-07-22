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Бел Рус

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В России учатся отключать интернет

В России прошли учения по изоляции Рунета, сообщает РБК со ссылкой на материалы рабочей группы “Информационная безопасность” при автономной некоммерческой организации “Цифровая экономика”.


В рамках учений, по разным данным, пишет Смартпресс, “тестировалась возможность физического отключения российской части интернета” или “определялась возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз”. 

Правда, не говорится, чем учения закончились. Сообщается лишь, что подготовить отчетные материалы планируется до 31 августа.
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