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Беларусь приобретает вакцину «Спутник» по цене выше, чем Pfizer?

Любопытную цифру озвучил член Верхней палаты Михаил Русый.


Иллюстративное фото

Общаясь на днях с работниками ОАО «Строительный трест №12» (Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-Холдинг») парламентарий решил рассказать, пишет Салiдарнасць, какие блага сегодня благодаря отчислениям в бюджет страны получают белорусы: строятся больницы, школы, детские сады, дороги.

По его словам, бесплатная вакцинация также производится за счет бюджетных средств, в то время как стоимость двух доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») обходится государству в $40.

Удивительно, но все говорит о том, что «Спутник» оказался дороже, чем тот же Pfizer.

Ранее СМИ сообщали о ценах на вакцины. Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека (одному человеку требуется две дозы).

То есть получается, что стоят «Спутник» и Pfizer почти одинаково, тогда как российская вакцина еще и мало где признана в Европе.
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