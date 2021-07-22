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Астроном-любитель впервые открыл неизвестый науке спутник Юпитера

Астроном-любитель Кай Ли заявил об открытии неизвестного науке спутника Юпитера. Сейчас объект отслеживается под именем EJc0061.

 
 
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Сейчас известно, что астроном открыл ранее неизвестный ученым объект благодаря тщательному изучению снимков Юпитера, которые были сделаны благодаря наземному телескопу.

Стоит отметить, что благодаря значительному гравитационному полю, планета имеет возможность захватывать космические объекты и устанавливать их на своей орбите, в связи с чем Юпитер может иметь и сотни неизвестных спутников. Сегодня, как известно человечеству, вокруг планеты вращается 79 спутников и их количество постепенно растет.

Заметим, что Каю помогли в открытии фотографа Юпитера за 2003 год, которые были сделаны благодаря 3,6-метровому телескопу CFHT.

"Я с гордостью могу сказать, что это первый планетарный спутник, обнаруженный астрономом-любителем", - отметил Кай Ли.

Астроном-любитель открыл новый спутник Юпитера
Фото: Фото: Астроном-любитель открыл новый спутник Юпитера (Space.com)
Источник: Сергей Пышкин
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