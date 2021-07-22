Девушка попала под трамвай и через пять месяцев чудом вышла из комы









Минчанка Юлия Янкевич в 18 лет попала под трамвай, никаких надежд на позитивный исход не было, но через пять месяцев девушка вышла из комы, эту историю приводит "Комсомольская правда", пишет Sputnik.





Трагедия произошла 19 сентября 2018 года в Варшаве, где училась девушка: маме позвонили и сказали, что Юлю сбил трамвай. Врач всячески пытался успокоить и говорил, что через пару месяцев девушка поправится. Элеонора, мать минчанки, приехала в Варшаву в два часа ночи, хотя операция была запланирована на 08:00.





У Юли за это время остановилось сердце, врачи сумели его запустить лишь спустя пять минут, в результате она впала в кому, температура тела держалась 40 - 41 градус.





Медики давали неутешительные прогнозы и считали, что девушка не выживет.

Даже пригласили священника. К слову, в это время в Варшаве оказался епископ Витебский, который приехал и молился, над кроватью девушки.





Чудо произошло: температура стала падать, позже были почти три месяца реанимации и борьбы за жизнь.





Мама девочки договорилась с реабилитационным центром, где Юлю должны были помочь, вывести из комы. Помогла фантастическая история: Элеонора съездила к экстрасенсу, который ей сказал, что, девушка ждет своего друга из начальной школы.





Сейчас девушка проходит дорогостоящие курсы реабилитации





Мама позвала школьного приятеля дочери, который рассказывал девушке смешные истории, общие воспоминания. Постепенно Юля начала приходить в себя. За это время многое пришлось пережить: заново учиться есть, говорить, ходить. Два года назад мама и дочка вернулись в Минск.





Здесь понадобились деньги на восстановление, пришлось тяжело. К тому же, в 2018 году из-за сильной спастики у Юли произошел вывих тазобедренного сустава.

Ортопеды не взялись за операцию, сказав, что будут ее делать после того, как неврологи расслабят мышцы, а неврологи не могли этого сделать, потому что были проблемы с суставом.





Семья находилась в такой ситуации три месяца. В итоге мама в слезах пришла на тот момент к замглаве Минздрава Дмитрию Пиневичу.





Он помог - девушке сделали операции вначале в РНПЦ неврологии и нейрохирургии, а затем в РНПЦ ортопедии.





Мама с Юлей очень благодарны Пиневичу и всем медикам "за внимательное, доброе отношение в исключительно сложной для нас ситуации".





Сейчас Юля продолжает делать болезненные упражнения, восстанавливаясь, а в августе они с мамой планируют провести курс ботулинотерапии для расслабления мышц верхней части тела. Стоит это около 1,5 тысячи белорусских рублей. Этого эффекта хватает на 2 - 4 месяца.





Существенно ускорило бы дело реабилитация в Испании, но это очень дорого – свыше 135 тысяч евро.





"Сейчас просто невозможно остановиться и опустить руки. Совсем маленькими шагами, шаг за шагом, мы движемся вперед", - добавила Элеонора.