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Китай отказался продолжать расследование происхождения COVID-19 по плану ВОЗ

Формулировки, которые содержатся в плане второй фазы расследования по происхождения коронавируса, использованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), неуважительны по отношению к науке, и Китай не намерен им следовать, об этом заявил заместитель главы государственного комитета здравоохранения страны Цзэн Исинь.


"Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану", - заявил он.

Правительство Китая, по словам Цзэн Исиня, выступает против политизации расследования происхождения вируса и поддерживает проведение расследования, которое основано на научном подходе.

Напомним, что для изучения происхождения COVID-19 в Китай в январе 2021 года была направлена миссия ВОЗ, в которую входил эксперты разных стран, в том числе из России, Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

Отчет комиссии был опубликован в марте. В нем эксперты изложили четыре основные версиипроисхождения коронавируса, отметив, что утечка из лаборатории "весьма маловероятна". Больше всего специалисты склонялись к версии передачи человеку SARS-CoV-2 от летучих мышей через животное-посредника.

При этом в ВОЗ заявили, что продолжает рассматривать все версии происхождения коронавируса, приведшего к пандемии, и уточнили, что источник все еще не найден.
Позже генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил , что ВОЗ намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе, где были зафиксированы первые случаи заболеваний людей COVID-19 в декабре 2019 года.

Тему искусственного происхождения вируса ранее неоднократно выдвигали власти США, на Западе она стала активно обсуждаться в последние месяцы. В частности, эксперты высказали убеждение, что китайские ученые создали SARS-CoV-2, а затем попытались "замести следы".
Sputnik
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