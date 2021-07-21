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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Тихановская обсудила в США помощь беларусским СМИ

В ходе визита в США Светлана Тихановская провела встречу с главой Агентства Соединенных Штатов по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао.

USAGM координирует работу «Голос Америки», «Радио Свобода» (RFERL), «Настоящее время», поддерживает такие проекты, как Signal, Psiphon, и сервисы, позволяющие создавать защищенные «зеркала» сайтов.
На встрече Тихановская рассказала об атаке на беларусские СМИ, обысках в редакциях Hrodna Life, «Интекс-Пресс», «Рэгіянальнай газеты», «Медиа-Полесье» и десятков других региональных изданий, арестованных журналистах TUT.by, «Нашей Нивы», «Белсата», Tribuna.com и других медиа, заблокированных сайтах и счетах медиа, разгроме офиса «Радыё Свабода».

Она призвала оказать поддержку беларусским журналистам, включая помощь техническим оснащением, увеличением штата, релокацией. Как сообщает пресс-служба Тихановской, этот вопрос она также поднимала на встречах с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками, пишет reform.by

Тихановская обсудила с главой USAGM способы обхода блокировок и цензуры, предложила перезапустить службу «Голос Америки» в Беларуси, призвала создать специальный фонд при USAGM для поддержки новостных медиа, медиа-инфлюенсеров, небольших информационных инициатив, которые освещают события в Беларуси.
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