Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на 138-й сессии МОК в Токио.





По его словам, чем большее распространение получает коронавирус, тем вероятнее появление новых различных его вариантов, некоторые из которых имеют шанс быть опаснее "дельта". Кроме того, по мере увеличения количества вариантов растет и другая опасность.





"Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин", - цитирует Гебрейесуса ТАСС.



