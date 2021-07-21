Глава ВОЗ предупредил о возможности появления нового варианта COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения сообщил, что существует угроза возникновения новой мутации коронавируса, более опасной, чем штамм "дельта".
Об этом Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на 138-й сессии МОК в Токио.
По его словам, чем большее распространение получает коронавирус, тем вероятнее появление новых различных его вариантов, некоторые из которых имеют шанс быть опаснее "дельта". Кроме того, по мере увеличения количества вариантов растет и другая опасность.
"Чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин", - цитирует Гебрейесуса ТАСС.
21:00 21/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение