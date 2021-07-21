В результате столкновения Урал съехал в кювет и опрокинулся, сообщает belprauda.com





Водитель армейского автомобиля получил травмы, от которых скончался. Погибший служил в Вооруженных Силах с 2008 года. У него осталось трое детей.





Начата проверка по факту случившегося.



