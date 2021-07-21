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Трагедия: под Ивацевичами военный Урал столкнулся с автопоездом: погиб военнослужащий

Вчера под Ивацевичами произошло столкновение военного Урала с автопоездом, двигавшимся в попутном направлении.

В результате столкновения Урал съехал в кювет и опрокинулся, сообщает belprauda.com

Водитель армейского автомобиля получил травмы, от которых скончался. Погибший служил в Вооруженных Силах с 2008 года. У него осталось трое детей.

Начата проверка по факту случившегося.
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