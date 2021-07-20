Без самоизоляции: Словакия разрешила въезд привитым туристам
Решение вступило в силу 19 июля 2021 года.
Двухнедельная самоизоляция не нужна туристам, прошедшим полный цикл вакцинации от коронавируса.
Одобренные вакцины — «Pfizer», «Moderna», «AstraZeneca», «Sputnik V», Johnson&Johnson. Непривитые туристы по-прежнему должны пройти 14-дневный карантин. Выйти из карантина можно, сдав на пятый день тест и при условии отрицательного результата.
Напоминаем, что Словакия разрешает транзит непривитым туристам, если время транзита не превышает 8-ми часов.
19:31 21/07/2021
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