+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Без самоизоляции: Словакия разрешила въезд привитым туристам

Решение вступило в силу 19 июля 2021 года.


Двухнедельная самоизоляция не нужна туристам, прошедшим полный цикл вакцинации от коронавируса. 

Одобренные вакцины — «Pfizer», «Moderna», «AstraZeneca», «Sputnik V», Johnson&Johnson. Непривитые туристы по-прежнему должны пройти 14-дневный карантин. Выйти из карантина можно, сдав на пятый день тест и при условии отрицательного результата.

Напоминаем, что Словакия разрешает транзит непривитым туристам, если время транзита не превышает 8-ми часов.
toursoyuz.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]