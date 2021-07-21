+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Непарадный: главный военно-морской праздник в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

 Ее слова передает ТАСС.

«Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей<...> Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова и добавила, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.

Она напомнила, что показатели заболеваемости в Петербурге остаются высокими. Ежедневно заболевают около двух тысяч человек, часть из которых переносит COVID-19 в тяжелой форме.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 25 июля посетит парад в Санкт-Петербурге. Традиционно глава государства обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая мероприятие, он поздравляет российских моряков.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ (последнее воскресенье июля).
Лента.ру
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]