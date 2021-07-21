Ее слова передает ТАСС





«Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей<...> Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова и добавила, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.





Она напомнила, что показатели заболеваемости в Петербурге остаются высокими. Ежедневно заболевают около двух тысяч человек, часть из которых переносит COVID-19 в тяжелой форме.





Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 25 июля посетит парад в Санкт-Петербурге. Традиционно глава государства обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая мероприятие, он поздравляет российских моряков.





Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ (последнее воскресенье июля).



