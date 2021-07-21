Непарадный: главный военно-морской праздник в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей
Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщила руководитель местного управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
Ее слова передает ТАСС.
«Присутствие большого количества зрителей на военно-морском параде несет высокие риски как для участников, так и для зрителей<...> Доступ на парад будет ограничен», — сказала Башкетова и добавила, что торжественная часть будет транслироваться по телевидению.
Она напомнила, что показатели заболеваемости в Петербурге остаются высокими. Ежедневно заболевают около двух тысяч человек, часть из которых переносит COVID-19 в тяжелой форме.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 25 июля посетит парад в Санкт-Петербурге. Традиционно глава государства обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая мероприятие, он поздравляет российских моряков.
Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ (последнее воскресенье июля).
19:02 21/07/2021
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