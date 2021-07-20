+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Летчица Уолли Фанк - о космосе: Я хотела бы полететь снова

Летчица Уолли Фанк 60 лет мечтала о космосе — и, наконец, побывала там.

Вот что она сказала после возвращения на Землю:

"Я не могу это передать словами. У меня был отличный инструктор, он рассказал обо всем, что нам предстоит. Мы поднялись наверх, и я увидела темноту. Я думала, что увижу Землю, но мы были довольно высоко. Я чувствовала себя прекрасно! Я лежала и летела в космос. 

(Обращается к Джеффу Безосу.) Я хочу поблагодарить тебя, милый, потому что ты дал мне эту возможность. Я ждала долго и наконец-то поднялась в космос. Я прошла много тренингов для астронавтов по всему миру — в России, США — и всегда опережала мужчин. 

Мне очень понравился полет! Мы вчетвером отлично провели время. Я наслаждалась каждой минутой. Мне только хотелось бы, чтобы это продолжалось дольше. Я хотела бы полететь снова. И побыстрее!"
Источник: Meduza
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]