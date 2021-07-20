Летчица Уолли Фанк - о космосе: Я хотела бы полететь снова

Вот что она сказала после возвращения на Землю:





"Я не могу это передать словами. У меня был отличный инструктор, он рассказал обо всем, что нам предстоит. Мы поднялись наверх, и я увидела темноту. Я думала, что увижу Землю, но мы были довольно высоко. Я чувствовала себя прекрасно! Я лежала и летела в космос.





(Обращается к Джеффу Безосу.) Я хочу поблагодарить тебя, милый, потому что ты дал мне эту возможность. Я ждала долго и наконец-то поднялась в космос. Я прошла много тренингов для астронавтов по всему миру — в России, США — и всегда опережала мужчин.





Мне очень понравился полет! Мы вчетвером отлично провели время. Я наслаждалась каждой минутой. Мне только хотелось бы, чтобы это продолжалось дольше. Я хотела бы полететь снова. И побыстрее!"