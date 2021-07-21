Анджей Почобут из тюрьмы: Все пройдет, и это тоже

И вот наконец появилась информация о состоянии здоровья журналиста и активиста незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. Его задержали в марте по так называемому "польскому делу".





В заключении Почобут заболел коронавирусом. До 8 июля он находился на карантине в Жодинском СИЗО. Болезнь протекала тяжело, об этом родные узнали, когда у активиста наконец закончился карантин и от него стали приходить письма. Сейчас он чувствует себя хорошо, сообщает " Радио Свобода ".





"Сердце пока, слава Богу, работает в нормальном режиме. Надеюсь, что здоровье мое сильнее, чем я считал", — пишет Анджей.





Он не теряет бодрости , но ждет осень и дожди. Летом в камере очень душно. Тем не менее он старается давать себе физическую нагрузку — делает упражнения и много ходит.





"Я себе выдумал так: каждый шаг — это шаг в направлении Гродно. Это очень мотивирует", — рассказывает Почобут.





Он не знает, когда состоится суд. Сейчас идет подготовка. По словам журналиста, "дело движется потихоньку", но он не переживает. Ведь "в тюрьме ты только пассажир, который едет или, правильнее сказать, которого везут, и твое влияние на направление, в котором ты двигаешься, очень ограничено".





Еще он напомнил родным старую байку о Константине Рокоссовском и Сталине. В 1937-м будущий маршал оказался в тюрьме, а в марте 1940-го его выпустили.





И вот когда после выхода из тюрьмы с Рокоссовским встретился Сталин, то "вождь пролетариата, не моргнув глазом, спросил: "А где вы так долго пропадали?". Рокоссовский ответил: "В тюрьме сидел, товарищ Сталин". "Ну и нашли вы время в тюрьме сидеть", — ответил Сталин".





Почобут пишет о том, что нужно быть твердым и "жить убеждением, что время идет и задержать его никто не может. Все пройдет, и это тоже".





Анджею Почобуту грозит до 12 лет колонии. Против него и еще ряда активистов Генеральная прокуратура завела дело "за разжигание религиозной и национальной вражды" (часть 3 статьи 130 УК). Часть фигурантов этого дела затем вывезли в Польшу, перед этим их попросили подписать документ, согласно которому они не смогут вернуться в Беларусь.





По словам директора телеканала "Белсат" Агнешки Ромашевской, такой документ предлагали подписать еще двоим фигурантам "польского дела", но они отказались. Предположительно речь идет об Анджее Почобуте и главе Союза поляков Анжелике Борис.