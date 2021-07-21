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"Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑беларуски" Умерла княгиня Эльжбета Радзивилл

Вчера, 20 июля, умерла Эльжбета Радзивилл (в замужестве Томашевская). Об этом сообщил ее родственник Матей Радзивилл. Эльжбете было 103 года.

"Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑беларуски" Умерла княгиня Эльжбета Радзивилл
Эльжбета Радзивилл в Ружанах, принадлежавших Сапегам
Эльжбета - дочь предпоследнего хозяина Несвижского замка Альбрехта Радзивилла и англичанки Дороти Паркер Дикан. Она появилась на свет в Лондоне в 1917 году: туда отец отправил рожать ее мать, так как случилась революция, пишет "Наша ніва".

Брак ее родителей был недолгим. Поэтому Эльжбета жила с матерью в Париже, а на каникулах ездила к отцу в Несвиж. Последний раз перед войной — в 1935 году, когда Альбрехт умер.

В следующий раз Эльжбета смогла попасть в родные места в 1993-м, когда Беларусь вернула себе независимость.

Но более широко в СМИ освещался ее визит в 2009 году, когда княжна посетила Беларусь вместе с другими представителями рода Радзивиллов. Тогда Эльжбете было 92 года. 

Во время него Радзивиллы пожаловали в Национальный исторический архив, Национальную библиотеку, Национальный художественный музей, а также в населенные пункты, которыми когда-то владели: Несвиж, Мир, Полонечку и Ишколдь.

Эльжбета Радзивилл с отцом в Несвиже

"Это большой позор, что вы в Беларуси не говорите по‑беларуски... Я специально прислушиваюсь уже несколько дней... Знаете, если бы нас не погнали отсюда в 1939-м, я сегодня разговаривала бы по-беларуски. Ведь мой отец с несвижцами разговаривал исключительно по-беларуски», – говорила она во время визита.

В разные времена жила в Швейцарии, Португалии, Англии, много лет во Франции. В последние годы - в Варшаве.

"У меня одна профессия – домохозяйка. Это ненормально, когда женщины работают. Значит, в семье не все в порядке. Женщины, особенно из семьи Радзивиллов, не должны работать", - говорила Эльжбета в одном из интервью.

Она являлась хранительницей памяти рода Радзивиллов и много подсказывала реставраторам, как выглядел замок во времена ее детства.
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