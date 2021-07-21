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Такие вот "новости": на БТ одно и то же видео с нелегалом показали дважды - с разным переводом

На телеканале «Беларусь 1» в одном сюжете показали рассказ беженца на английском два раза. Но вот перевод его слов на русский язык был каждый раз разным.

19 июля в эфире программы «Панорама» рассказывали про то, что белорусские пограничники выявили незаконных мигрантов, которые перешли границу со стороны Литвы. Как утверждает канал, сначала задержали 14 граждан Ирака с документами. На следующий день на этом же участке задержали еще одну группу.

«Они рассказали, что находились в лагере для беженцев. И еще пятерых мигрантов, но уже без документов обнаружили местные жители приграничного населенного пункта. Иностранцы сами попросили о помощи, рассказав, что их избили люди в форме без опознавательных знаков на территории Литвы сразу после того, как они пересекли границу», — сообщили на «Беларусь 1».

Мигрант Харикан Эшан Хуссин рассказал подробности на английском языке для телеканала. Через какое-то время в этом же сюжете видео повторилось, но уже с другим переводом.

«Мы долго шли пешком. Мы шли с белой майкой, чтобы литовские камеры нас заметили и нам помогли. Подъехала их машина. Они смеялись надо мной, моим другом, делали фотографии и говорили: идите, идите в Беларусь. Хорошо, но тогда просто отдайте мой телефон, чтобы просто позвонить. Мы не хотели идти через лес, потому что он слишком большой. 

Мы вышли к этой деревне, где нам помогли беларусы, вызвали скорую помощь, потому что я сказал, что она беременна. Потрясает то, что литовская армия с ней делала. Литовские солдаты толкали ее в спину», — так перевели рассказ героя сюжета первый раз. Ниже смотрите видео.


Во второй раз слова мигранта в переводе того же видео звучали так: «Беларусь, Литва, Греция, Турция, Болгария — много иракцев уезжают через эти страны. Такая ситуация не только в Ираке, но и в Сирии, например. В Ираке и Сирии сейчас война, поэтому люди ищут лучшей жизни в Европе. Здесь лучшая жизнь, но после того, как мы увидели отношение к нам, как это опасно, мы следующий раз подумаем, стоит ли снова отправляться в Европу. Это действительно опасно».


На телеканале пока не прокомментировали ситуацию. Неизвестно, почему так случилось и про что в реальности рассказывал мигрант на английском языке. 
Источник: telegraf.by
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