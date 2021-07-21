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Ни дня без непрошенных гостей: в Литве за сутки задержали 70 нелегалов

Литовские пограничники задержали во вторник на границе с Беларусью 70 мигрантов.

62 из них представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны, сообщает управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы.

Все мигранты помещены в пункты временного содержания. 

Всего с начала года в Литве уже задержали 2 228 мигрантов, из них 1 567 только в июле.
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