Ни дня без непрошенных гостей: в Литве за сутки задержали 70 нелегалов
Литовские пограничники задержали во вторник на границе с Беларусью 70 мигрантов.
62 из них представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны, сообщает управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы.
Все мигранты помещены в пункты временного содержания.
Всего с начала года в Литве уже задержали 2 228 мигрантов, из них 1 567 только в июле.
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10:31 21/07/2021
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