62 из них представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны, сообщает управление государственной пограничной безопасности МВД Литвы.





Все мигранты помещены в пункты временного содержания.





Всего с начала года в Литве уже задержали 2 228 мигрантов, из них 1 567 только в июле.