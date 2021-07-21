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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Zerkalo.io запустило приложение для Android. Теперь нас можно читать без VPN

С 20 июля доступно приложение Zerkalo.io для пользователей Android.

Фото из архива Zerkalo.io

Скачать приложение можно в Play Market.

8 июля мы с вами запустили Zerkalo.io, а уже через час его заблокировали в Беларуси по решению Мининформа. Что послужило основанием для ограничения доступа нам не объяснили. Да это и неважно. Мы знали, что так будет. Вы, наверняка, тоже. Те, кто привык читать белорусские новости через VPN, изменений не заметили, но есть и те, кому пробиться через информационную блокаду сложно. Мы считаем, что доступ к достоверной информации должен быть у всех, поэтому сегодня мы запускаем приложение Zerkalo.

Пользователи Android уже могут скачать приложение в Play Market. В начале августа оно станет доступно и на iOS.

Zerkalo сделано на основе приложения TUT.BY, которое было передано удаленной редакции вместе с социальными сетями и мессенджерами. Поэтому все, у кого раньше был установлен TUT.BY, при обновлении до свежей версии, получат новое Zerkalo.

Собственное приложение поможет без VPN следить за новостями Беларуси и мира.

Приложение мы запускаем в день рождения нашей коллеги, журналиста раздела «Деньги и власть» на TUT.BY Елены Толкачевой. Его она отметит за решеткой. Лену задержали 18 мая после обыска у нее дома. Она обвиняется в соучастии в неуплате налогов и уже больше двух месяцев с еще 14 коллегами, проходящими по делу TUT.BY, находится под арестом.
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