Фото из архива Zerkalo.io





Скачать приложение можно в Play Market.





8 июля мы с вами запустили Zerkalo.io, а уже через час его заблокировали в Беларуси по решению Мининформа. Что послужило основанием для ограничения доступа нам не объяснили. Да это и неважно. Мы знали, что так будет. Вы, наверняка, тоже. Те, кто привык читать белорусские новости через VPN, изменений не заметили, но есть и те, кому пробиться через информационную блокаду сложно. Мы считаем, что доступ к достоверной информации должен быть у всех, поэтому сегодня мы запускаем приложение Zerkalo.





Пользователи Android уже могут скачать приложение в Play Market. В начале августа оно станет доступно и на iOS.





Zerkalo сделано на основе приложения TUT.BY, которое было передано удаленной редакции вместе с социальными сетями и мессенджерами. Поэтому все, у кого раньше был установлен TUT.BY, при обновлении до свежей версии, получат новое Zerkalo.





Собственное приложение поможет без VPN следить за новостями Беларуси и мира.





Приложение мы запускаем в день рождения нашей коллеги, журналиста раздела «Деньги и власть» на TUT.BY Елены Толкачевой. Его она отметит за решеткой. Лену задержали 18 мая после обыска у нее дома. Она обвиняется в соучастии в неуплате налогов и уже больше двух месяцев с еще 14 коллегами, проходящими по делу TUT.BY, находится под арестом.



