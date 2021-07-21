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Письмо из-под ареста: дочь основателя TUT.by получила письмо от матери

Юлия Чернявская уже два месяца находится под домашним арестом.

Письмо из-под ареста: дочь основателя TUT.by получила письмо от матери
Фото: Фейсбук
«Вдруг поняла, что с детства не обращала внимания на дождь, всегда была чем-то занята, во что-то «воткнута». А тут сидела на лоджии, не закрывала стекол, так что дождь заливал пол и мои босые ступни, и смотрела на места в небе, где может появиться молния. Не угадывала, конечно. Какие же они были красивые! Очень яркие, резкие, похожие на графическое изображение корней. Розовые, сиреневые, а небо вверху сизое, потом серое, а на горизонте цвета пыльной розы. Смотрела и думала о том, как схожи взгляд детства и взгляд немолодости, открывающие для себя мир без суеты. Еще нечего терять, уже нечего терять). Девочка и немолодая женщина, радующиеся мелочам. Имеющие на это время. Видящие в этом смысл. (Может, потому мы любим внуков, а они нас…). Этот взгляд доверчив.
 
Хотя, если честно, доверчивости в отношении людей сильно поубавилось. А вот к миру как раз прибавилось. Раньше я все отвлекалась на людей, на людей. А сейчас стало важно появление на балконе божьих коровок. Я всегда их любила, но мимолетно, сейчас иначе. Я их жду, они не обманывают, прилетают. Молнии вот. Дождевая лужица на пространстве летнего стола на балконе, помнишь, белый такой, на нем стояли лекарства папы? 
 
Как в детстве: всё требует моего внимания.  Я понимаю, отчего это. На безрыбье. От изоляции, в которой я была не только после ареста, но и до – в течение, как минимум, двух лет. Последний год жизни папы, год без него…  А сейчас вообще все «нервные окончания» торчат штопором, вернее, пучками антенн, а ловить и поглощать-то нечего. Сначала это мнилось невыносимым, но вот это напряженное внимание к миру – это плюс, его бы не растерять потом. 

Второй плюс, что я не в тюрьме. Сердце немеет, как подумаю обо всех, кто там  – и о тех, кого знаю, и о тех, кого не знаю…О минусах писать не буду: это по разряду безнадежности, а я стараюсь обойтись без этого сомнительного «удовольствия».Пока что собираю камни, разбросанные там и сям на дорожках и обочинах.
 
Словом, искусственно прерванная жизнь, в которой я пытаюсь (тоже довольно искусственно) генерировать для себя смыслы. Сейчас идет туго, иногда кажется, что вот-вот и всё, а потом думаю: еще усилие, Юлька! Еще одно! А дальше можешь уже со спокойной душой тонуть в кринке со сметаной. Масла, правда, пока не взбивается, но  тонуть в сметане неохота. Очень помогают весточки с воли, знание, что есть люди, которые тебя помнят, кое-кто всю жизнь, - одно из главных, наряду с тем, что помнишь сама себя. (Как жаль, что на них только взглянешь – и пора отдавать адвокату, что не могу ими зачитаться, на них по-настоящему ответить)…
 
Папа со мною попрощался двумя снами. Есть ощущение, что здесь и сейчас я же став такой, какова есть, благодаря его любви, – вернулась и к той, какой была до него. Тогда я знала, что справлюсь одна, без его крыла. И теперь уже тоже знаю», — опубликовано на странице «Юлия Чернявская под арестом» в Facebook. 
 
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