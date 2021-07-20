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На «Славянском базаре в Витебске» машина, удиравшая от ГАИ, проломила стену дома

Парень на «Audi А6», удирая от милиции, протаранил жилой дом в Витебске во время «Славянского базара».


Ранним утром 19 июля наряд ДПС на Зеленогурской улице обратил внимание на подозрительную легковушку. Заметивший милицию водитель свернул с главной дороги и стал уезжать прочь.

Следом за ним устремился патрульный автомобиль, подавая сигналы об остановке. «Audi А6» ускорилась и стала удирать, милиция погналась следом.

В результате, пытаясь уйти от погони на большой скорости, легковушка влетела в стену частного жилого дома. Бросив машину, водитель и его две пассажирки пытались убежать, но были задержаны. В стене кирпичного здания от удара образовался пролом.

Выяснилось, что за рулём находился 22-летний житель Витебска. И он, и ехавшие с ним девушки отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении водителя составили несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Vitebsk.cc
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