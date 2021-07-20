



Ранним утром 19 июля наряд ДПС на Зеленогурской улице обратил внимание на подозрительную легковушку. Заметивший милицию водитель свернул с главной дороги и стал уезжать прочь.





Следом за ним устремился патрульный автомобиль, подавая сигналы об остановке. «Audi А6» ускорилась и стала удирать, милиция погналась следом.





В результате, пытаясь уйти от погони на большой скорости, легковушка влетела в стену частного жилого дома. Бросив машину, водитель и его две пассажирки пытались убежать, но были задержаны. В стене кирпичного здания от удара образовался пролом.





Выяснилось, что за рулём находился 22-летний житель Витебска. И он, и ехавшие с ним девушки отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении водителя составили несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.



