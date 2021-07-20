В Березе с памятного знака украли птицу-символ





Нанесенный ущерб – 750 рублей. Похитителей разыскивает милиция.





Памятник птице-символу Берёзовского района был установлен три года назад, 18 июля 2018. Такой вот “подарок” скульптуре к дню рождения, пишет 1reg.by.





Более 40% мировой популяции вертлявой камышёвки обитает в Беларуси, в основном, в заказнике “Споровский”. Поэтому птицу и выбрали символом Берёзовского района.





После этого и был изготовлен памятник. Берёзовский кузнец Михаил Козлович два дня “усаживал” птицу на металлический тростник – орнитологи требовали максимальной достоверности. Получилась металлическая скульптура, украсившая парк.