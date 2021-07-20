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В Березе с памятного знака украли птицу-символ

Птицу-символ Берёзовского района - вертлявую камышёвку - украли с памятника у пешеходного моста через реку Кречет в Берёзе.


Нанесенный ущерб – 750 рублей. Похитителей разыскивает милиция.

Памятник птице-символу Берёзовского района был установлен три года назад, 18 июля 2018. Такой вот “подарок” скульптуре к дню рождения, пишет 1reg.by.

Более 40% мировой популяции вертлявой камышёвки обитает в Беларуси, в основном, в заказнике “Споровский”. Поэтому птицу и выбрали символом Берёзовского района.

После этого и был изготовлен памятник. Берёзовский кузнец Михаил Козлович два дня “усаживал” птицу на металлический тростник – орнитологи требовали максимальной достоверности. Получилась металлическая скульптура, украсившая парк.
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