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В Минске силовики приходили в Центр экологических решений

В Минске силовики приходили в Центр экологических решений. В офисе общественной организации на проспекте Машерова прошёл обыск, сообщает @onlinerby со ссылкой на её представителей. Была изъята техника.


Причина визита силовиков пока неизвестна.

"Центр экологических решений" — некоммерческое неправительственное учреждение.

В июле 2021-го в Беларуси происходит "зачистка" гражданского общества, анонсированная министром иностранных дел Владимиром Макеем, как ответ на санкции ЕС.
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