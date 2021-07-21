Белоруска стала лицом корейского ювелирного бренда





В мае этого года Полли получила титул континентальной королевы Европы на Miss Elite World, который называют пятым главным конкурсом красоты в мире. Всего за её плечами 19 конкурсов, среди которых «Мисс Земля» и «Мисс Гранд Интернешнл». А теперь белоруска будет представлять бренд аксессуаров Lucia Jewerly, пишет interfax.by, созданный Сеоджином Ли, организатором публичных выступлений в Корее.





Бренд создаёт украшения для публичных выступлений, и уже успел заработать признание на отечественных и зарубежных конкурсах красоты.





"Я люблю заметные и необычные серьги, которые выделяются и обращают на себя внимание. Когда мне поступило предложение стать амбассадором ювелирного бренда, я была очень рада, потому что концепт компании соответствует моему взгляду на жизнь. Это украшения для выступлений на сцене, концертов, съемок, красных дорожек или конкурсов красоты. Они сделаны для тех, кто хочет сиять ярко, вдохновлять и чувствовать себя особенными. Это про уверенность и любовь к себе", - отметила она.





Одна из рекламных съёмок прошла в Египте, где и проходил конкурс Miss Elite World. Всего отсняли более 15 комплектов украшений: авторские ожерелья, кольца, серьги и браслеты. В дальнейшем создатель бренда планирует выпустить книгу, в которой можно будет прочитать интервью Полли, как амбассадора компании.