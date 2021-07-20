Международный аэропорт имени Давида Строителя в Кутаиси / v-georgia.com





"Белавиа" с 4 августа открывает ещё один рейс в Грузию. На этот раз в город Кутаиси. Рейсы будут выполняться по средами воскресеньям с вылетом из Минска в 9:35 и прибытием в Кутаиси в 13:35. Рейс на Минск отправится в 14:25, а прибудет в 16:30 (время для всех аэропортов — местное).





Билет в одну сторону будет стоить от 85 евро.



