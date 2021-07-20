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Режим чрезвычайной ситуации в Италии продлят до ноября

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусной пандемией в Италии продлят до ноября — последним днем его действия станет 31 октября. Об этом решении, которое готовят власти страны, сообщает Affari Italiani.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусной пандемией в Италии продлят до ноября — последним днем его действия станет 31 октября. Об этом решении, которое готовят власти страны, сообщает Affari Italiani.

Изначально режим ЧС вводился на полгода — с февраля по август прошлого года. С тех пор его четырежды продлевали — пока что дата его окончания назначена на 31 июля, но планируется, что ее сдвинут на последний день октября.

Отмечается, что политическая оппозиция критикует этот шаг — у многих итальянцев есть сомнения в том, что жесткие меры контроля необходимы на нынешней стадии пандемии, переводит Лента.ру.
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