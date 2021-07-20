В Лиде нашли индийский штамм коронавируса. Что говорят врачи

Анализы образцов, которые были взяты выборочно у заболевших ковидом, содержат мутации, характерные для индийского штамма. Об этом сообщил санитарный врач Алексей Орачев на планерке в Лидском райисполкоме, пишет «Лідская газета».





Он связал это с «активной миграцией» — в июле много людей уходит в отпуск и путешествует. По этой же причине, по статистике за последние две недели, число случаев заболевания COVID-19 в регионе растет, сообщил врач. К тому же, лидчане стали реже пользоваться средствами индивидуальной защиты.





Мутировавший вирус ведет себя гораздо агрессивнее. Как отметил Орачев, процент течения заболевания в более тяжелой форме гораздо выше. И симптомы тоже другие – вместо потери обоняния может быть желудочно-кишечное расстройство.





В ВОЗ прогнозируют, что индийский штамп скоро станет доминирующим в мире.





Как сообщил Минздрав 20 июля, за сутки в Беларуси зарегистрированы 600 пациентов с COVID-19, выписаны 575 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 435 620 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 429 257 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Из них 10 — за прошедшие сутки.

«Через полгода узнаем точно, что происходит» — В Беларуси выявили индийский штамм коронавируса. Учёные говорят, он быстрее поражает легкие

Ранее в Минздраве Беларуси сообщили 23 июня, что выявили среди заражённых коронавирусом индийский штамм, пишет Телеграф.



