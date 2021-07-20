В Лиде нашли индийский штамм коронавируса. Что говорят врачи
20 июля стало известно, что в Лиде обнаружили дельта-штамм коронавируса (индийский). Он отличается повышенной заразностью.
Анализы образцов, которые были взяты выборочно у заболевших ковидом, содержат мутации, характерные для индийского штамма. Об этом сообщил санитарный врач Алексей Орачев на планерке в Лидском райисполкоме, пишет «Лідская газета».
Он связал это с «активной миграцией» — в июле много людей уходит в отпуск и путешествует. По этой же причине, по статистике за последние две недели, число случаев заболевания COVID-19 в регионе растет, сообщил врач. К тому же, лидчане стали реже пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Мутировавший вирус ведет себя гораздо агрессивнее. Как отметил Орачев, процент течения заболевания в более тяжелой форме гораздо выше. И симптомы тоже другие – вместо потери обоняния может быть желудочно-кишечное расстройство.
В ВОЗ прогнозируют, что индийский штамп скоро станет доминирующим в мире.
Как сообщил Минздрав 20 июля, за сутки в Беларуси зарегистрированы 600 пациентов с COVID-19, выписаны 575 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 435 620 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 429 257 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. Из них 10 — за прошедшие сутки.
«Через полгода узнаем точно, что происходит» — В Беларуси выявили индийский штамм коронавируса. Учёные говорят, он быстрее поражает легкие
Ранее в Минздраве Беларуси сообщили 23 июня, что выявили среди заражённых коронавирусом индийский штамм, пишет Телеграф.
21:34 20/07/2021
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