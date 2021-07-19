Уровень воды в Двине упал до 33 сантиметров над 0 поста в Витебске
19 июля уровень воды в Двине в черте Витебска упал до отметки 33 сантиметра над нулем поста.
Обмелевшая Двина в черте Витебска в районе впадения Витьбы. Фото Сергея Серебро
На опасно низком значении, при котором затруднена работа речного транспорта, уровень воды в Двине находится уже больше месяца. Установившаяся жаркая и засушливая погода не способствовала его подъему. Кроме того акватория активно зарастает растительностью, пишет vitebsk.cc
Если перед началом «Славянского базара в Витебске» уровень воды в Двине находился на отметке 43 сантиметра над нулем поста, то за прошедшую неделю упал на 10 сантиметров.
Витебские теплоходы, имеющие осадку в 55 сантиметров, во время фестиваля не курсировали.
19:19 20/07/2021
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