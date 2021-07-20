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ВОЗ дает пессимистичный прогноз по окончании пандемии COVID

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии коронавируса.

Это вызвано, в частности, появлением новых штаммов COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

"Мы находимся в очень опасной ситуации. Ситуация становится все более и более сложной, и мы все больше отдаляемся от завершения этой пандемии, чем могло бы быть в настоящее время",- отметила эксперт.

По ее словам, отдаление вызвано такими факторами, как появление новых вариантов вируса, смешивание социальных групп, несоблюдение мер профилактики и недостаток вакцин.

Она также подчеркнула, что за последнюю неделю число новых случаев заболевания коронавирусом в мире увеличилось на 11,5%, а количество летальных случаев возросло на 1%.

Керкхове добавила, что число новых заражений в Европе на прошлой неделе выросло на 21%, а в западной части Тихого океана - на 30%.
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