Без золотых унитазов ну никак: опубликовано видео дома арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья (РФ)
На Ставрополье (Россия) силовики задержали начальника местного управления ГИБДД Алексея Сафонова, подозреваемого в коррупции.
Спецоперация проводилась ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: в итоге с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с Сафоновым - более 35 сотрудников.
— Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п.
По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
Источники РИА Новости и ТАСС подтвердили задержание силовика.
Источник: sobesednik.ru
16:41 20/07/2021
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