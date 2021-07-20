Спецоперация проводилась ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: в итоге с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с Сафоновым - более 35 сотрудников.





— Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п.





По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.





Источники РИА Новости и ТАСС подтвердили задержание силовика.







