Минские власти будут взыскивать "ущерб" за граффити на стенах зданий в стократном размере
Информация о «нанесении вреда» городским строениям будет направлена в правоохранительные органы.
«При умышленном нанесении ущерба (вреда) объектам благоустройства, капитальным строениям (зданиям, сооружениям) организации обеспечивают приведение в надлежащий вид указанных объектов, находящихся в их собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении), с последующим взысканием в установленном порядке ущерба (вреда) в стократном размере, а также направлением сообщения об административном правонарушении в орган, ведущий административный процесс», — сообщается в постановлении Мингорсовета.
16:17 20/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение