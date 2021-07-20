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Минские власти будут взыскивать "ущерб" за граффити на стенах зданий в стократном размере

Информация о «нанесении вреда» городским строениям будет направлена в правоохранительные органы.

 
«При умышленном нанесении ущерба (вреда) объектам благоустройства, капитальным строениям (зданиям, сооружениям) организации обеспечивают приведение в надлежащий вид указанных объектов, находящихся в их собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении), с последующим взысканием в установленном порядке ущерба (вреда) в стократном размере, а также направлением сообщения об административном правонарушении в орган, ведущий административный процесс», — сообщается в постановлении Мингорсовета.
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