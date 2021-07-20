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Беларусь включили в рейтинг опасных стран для ЛГБТ-туристов

Новый рейтинг LGBTQ+ Danger Index оценил страны, в которые лучше не ехать туристам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В рейтинг попала и Беларусь.


Рейтинг безопасных и опасных стран для ЛГБТ-туристов составлялся на основе многих показателей, среди которых дискриминация или защита от нее людей нетрадиционной ориентации, запрет или легализация однополых браков и политика правительства в отношении усыновления детей ЛГБТ-представителями. В рейтинге представлены 150 стран.

Беларусь попала в рейтинг и заняла в нем 61 место. Немного безопаснее представителям ЛГБТ будет посетить Украину – она на 62 строчке. Гораздо сильнее негатив к нетрадиционной ориентации в России. Она оказалась на 42 месте, попав в ряды опасных стран для ЛГБТ-туристов. Россия опустилась гораздо ниже Украины и Беларуси в рейтинге, так как пропаганда гомосексуализма запрещена законодательно, а также в стране присутствует политическое преследование ЛГБТ-активистов.

Самыми опасными для ЛГБТ-туристов признали Нигерию, Катар и Йемен, а наиболее безопасными оказались Швеция, Канада и Норвегия. США заняли 127 строчку рейтинга и вошли в число безопасных стран для людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Авторы рейтинга отметили, что несмотря на то, что в Америке легализованы однополые браки, в некоторых штатах запрещена пропаганда гомосексуализма в школах.
Источник: thinktanks.by
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