Рухнувший новый мост в Гродно обещают починить к началу августа





"Восстановительные работы на Восточном мосту через Неман в Гродно займут около двух недель", - говорится в сообщении.





"Хотя сам мост прошел необходимые испытания и готов к эксплуатации, движение транспорта здесь пока открыто не будет. На объекте работает специальная техника, ведется комплекс строительно-восстановительных работ", - уточнили в телерадиокомпании.





Как сообщалось, 17 июля в Гродно после ливня обрушился новый Восточный мост. Его даже не успели "торжественно открыть".











