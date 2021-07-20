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Рухнувший новый мост в Гродно обещают починить к началу августа

Движение транспорта по мосту через реку Неман в Гродно будет возобновлено к началу августа, сообщила телерадиокомпания областного центра.


"Восстановительные работы на Восточном мосту через Неман в Гродно займут около двух недель", - говорится в сообщении.

"Хотя сам мост прошел необходимые испытания и готов к эксплуатации, движение транспорта здесь пока открыто не будет. На объекте работает специальная техника, ведется комплекс строительно-восстановительных работ", - уточнили в телерадиокомпании.

Как сообщалось, 17 июля в Гродно после ливня обрушился новый Восточный мост. Его даже не успели "торжественно открыть".
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