Арестован счёт "Беларускай асацыяцыі журналістаў"

Причем, заморожены не только платежи, но и пополнение счета, сообщает пресс-служба организации.





Также СК наложил арест на счета некоммерческой благотворительной медиаплатформы «Имена» и беларуского ПЭН-центра.





Всего за последние дни у представителей медиа и в редакциях прошли 66 обысков. Целая волна обысков прошла также в ряде НПО и у правозащитников.