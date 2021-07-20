Арестован счёт "Беларускай асацыяцыі журналістаў"
Все операции по счёту БАЖ заморожены с 14 июля, когда в офисе прошёл обыск
Причем, заморожены не только платежи, но и пополнение счета, сообщает пресс-служба организации.
Также СК наложил арест на счета некоммерческой благотворительной медиаплатформы «Имена» и беларуского ПЭН-центра.
Всего за последние дни у представителей медиа и в редакциях прошли 66 обысков. Целая волна обысков прошла также в ряде НПО и у правозащитников.
13:14 20/07/2021
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