Удар по солидарности - денежный перевод политзаключенным смогут отправлять только родные
Согласно обновлениям в Уголовно-исполнительном кодексе (пункт 4 статьи 85), осужденные теперь могут получать денежные переводы от не родственников только с разрешения администрации исправительного учреждения.
Важно понимать, что это касается колоний: человеку, который находится, например, в СИЗО до суда или ждет обжалования, все еще могут направлять и бандероли, и переводы все желающие.
Данные изменения вступили в силу в июне, но еще до этого несколько человек, которые переписываются с политзаключенными, сообщали «Нашей Ниве», что осужденных заранее предупредили: скоро у вас заберут «лишние» деньги и поддержку от «чужих» людей.
Отправленные уже после вступления изменений в силу переводы сейчас возвращаются людям обратно.
Что делать?
Пытаться поддерживать политзаключенных, как и раньше: все же примут перевод на "отоварку" или нет — решает администрация конкретного учреждения.
Если переводы все же возвращаются, выходить на родственников и близких осужденного и поддерживать узников через них.
11:14 20/07/2021
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