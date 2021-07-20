Не поверите! В Минске от COVID-19 прививают уже в метро
Сделать прививку от коронавируса можно уже и в метро.
Информация об этом опубликована в телеграм-канале минского метрополитена.
- Два пункта вакцинации – в электродепо «Московское» и «Могилевское», - работают для сотрудников метрополитена, а вот на станции «Ковальская Слобода» может привиться любой желающий, - рассказал официальный представитель минского метрополитена Андрей Дроб, которого цитирует KP.BY.
Сотрудничество по осуществлению вакцинации против коронавирусной инфекции налажено с минскими поликлиниками №39, №25 и №38. Прививают препаратом «Гам Ковид Вак» российского производства, которая была разлита на базе предприятия «Белмедпрепараты».
Сообщается, что по состоянию на середину июля 2021 года более половины работников метро уже вакцинированы.
10:12 20/07/2021
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