+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Не поверите! В Минске от COVID-19 прививают уже в метро

Сделать прививку от коронавируса можно уже и в метро.

Информация об этом опубликована в телеграм-канале минского метрополитена.

- Два пункта вакцинации – в электродепо «Московское» и «Могилевское», - работают для сотрудников метрополитена, а вот на станции «Ковальская Слобода» может привиться любой желающий, - рассказал официальный представитель минского метрополитена Андрей Дроб, которого цитирует KP.BY.

Сотрудничество по осуществлению вакцинации против коронавирусной инфекции налажено с минскими поликлиниками №39, №25 и №38. Прививают препаратом «Гам Ковид Вак» российского производства, которая была разлита на базе предприятия «Белмедпрепараты».

Сообщается, что по состоянию на середину июля 2021 года более половины работников метро уже вакцинированы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]