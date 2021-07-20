+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших от удара молнии на озере в Стайках

Заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Игорь Шпилевский в эфире телеканала ОНТ рассказал о состоянии пострадавших от удара молнии в Стайках.


"На данный момент двое пострадавших переведены уже в ожоговое отделение, состояние их средней степени тяжести, один пациент остаётся в ожоговой реанимации, ещё один пострадавший находится в другом лечебном учреждении. Сегодня была выездная консультация, при стабилизации его состояния планируется перевод для дальнейшего лечения в ожоговое отделение. Пациент, которого планируется перевести, у него около 6% повреждения поверхности тела, а у других пациентов меньшее количество процентов", - отметил Шпилевский. 

В эфире телеканала также сообщили, пишет interfax.by, что все пациенты пришли в сознание.  Им оказывается вся необходимая помощь.

Как сообщалось, в субботу вечером в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. На месте трагедии работали 4 бригады скорой помощи Минской области. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 г.р., решила спрятаться под деревом в грозу. В дерево попала молния. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]