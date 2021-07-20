



"На данный момент двое пострадавших переведены уже в ожоговое отделение, состояние их средней степени тяжести, один пациент остаётся в ожоговой реанимации, ещё один пострадавший находится в другом лечебном учреждении. Сегодня была выездная консультация, при стабилизации его состояния планируется перевод для дальнейшего лечения в ожоговое отделение. Пациент, которого планируется перевести, у него около 6% повреждения поверхности тела, а у других пациентов меньшее количество процентов", - отметил Шпилевский.





В эфире телеканала также сообщили, пишет interfax.by, что все пациенты пришли в сознание. Им оказывается вся необходимая помощь.





Как сообщалось, в субботу вечером в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы. На месте трагедии работали 4 бригады скорой помощи Минской области. Как выяснили специалисты СМП, группа молодых людей 1993-1996 г.р., решила спрятаться под деревом в грозу. В дерево попала молния. Девушку, которая была вместе с молодыми людьми, к сожалению, спасти не удалось.



