+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Шел. Упал. Очнулся - гипс: чудом попавшего в Беларусь Соседова постигло несчастье

Известному российскому музыкальному критику Сергею Соседову тотально не повезло в этом году с «базаром»


Сергею Соседову придется провести остаток лета в гипсе.

Поначалу Сергея Соседова не аккредитовали на «Славянский базар», он всерьез обиделся и даже написал насколько постов в сосетях, а также видеобращение о том, что «ноги его больше в Витебске не будет». Однако не прошло и двух суток, как гневные обращения исчезли, зато в соцсетях начали мелькать фотки музыкального критика в компании коллег непосредственно в Летнем амфитеатре. Сам он предпочитал не комментировать происходящее – но, как говорили, прилетел в Витебск после звонка из Администрации президента Беларуси и даже заселился в люкс.

Но на этом приключения Сергея Соседова в Витебске не закончились – он оказался на операционном столе после неудачной тренировки в спортзале 19 июля.

Как сообщила агентству InterMedia врач-анестезиолог витебской больницы Оксана Хоменко, у критика серьезный разрыв ахиллова сухожилия, после операции будет наложен гипс, а восстановление займет около шести недель.

Сергей Соседов сообщил корреспонденту InterMedia, что крайне расстроен случившимся, так как у него было много планов на конец июля и август. Тем не менее, критик не теряет оптимизма и относится к происшествию философски. Главный вопрос, который его сейчас волнует - «где срочно найти костыли в Витебске?»: по всей видимости, без них не получится обойтись в ближайшие 6 недель.

Читайте на WWW.KP.BY: https://www.kp.by/daily/28305/4446665/
Источник: Сергей Малиновский
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]