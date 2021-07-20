



Следственные действия с Романом Протасевичем проводятся регулярно, у адвоката нет ограничений по времени для общения с ним, рассказала его защитник Инесса Оленская.





"На прошлой неделе с Протасевичем неоднократно проводились следственные действия", - сообщила Sputnik в понедельник Оленская.





Адвокат, ссылаясь на "жесткую подписку о неразглашении", которую она дала следователям, не уточнила, какие это были следственные действия - допрос или очная ставка.





"Продолжаем работать (в рамках расследования дела - Sputnik), с Романом видимся, во времени общения не ограничены. Мы общаемся столько, сколько надо наедине в дни проведения следственных действий", - добавила Оленская.

Отвечая на вопрос, как Протасевич себя чувствует, адвокат сказала, что нормально, заметно постройнел.

"Роман похудел. Это, я считаю, результат и переживаний, и питания, и образа жизни. Ситуация, когда человек находится под следствием, всегда предполагает, что он будет терять вес. На пользу такая ситуация никому не идет", - отметила защитник.





Она также сообщила, что на этой неделе ожидается проведение очередных следственных действий.





За что задержали Сапегу и Протасевича?





Сооснователь Telegram-канала NEXTA, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич был задержан в Минске 23 мая. Он и его девушка россиянка София Сапега находились на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившегося в национальном аэропорту Минск из-за сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось.





В Беларуси Протасевич и Сапега стали фигурантами уголовных дел. Девушку обвиняют в разжигании социальной вражды и розни и участии в массовых беспорядках после президентских выборов 2020 года. В отношении Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РБ. Максимальная санкция предполагает до 12 лет лишения свободы. Ранее он полностью признал вину по некоторым пунктам обвинения.





Недавно им изменили меру пресечения - отпустили из СИЗО под домашний арест. Позже Протасевич завел аккаунт в Twitter, где написал, что под домашним арестом живет в частном загородном доме вместе с Софией Сапегой.