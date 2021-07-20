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Врач объяснил, почему после коронавируса возможен набор лишнего веса

Эндокринолог, член Европейского общества эндокринологии и Кокрановского сообщества Юрий Потешкин заявил, что перенесённая коронавирусная инфекция может спровоцировать быстрый набор веса в период выздоровления. В беседе с ТАСС он объяснил, как на это влияет снижение мышечной массы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru


Ковид характеризуется тем, что поражает много разных органов и систем, в том числе и мышцы. И есть такое состояние, как «постковидная саркопения» — из-за неё после ковида у человека снижается мышечная масса. Поэтому получается так, пишет news.ru, что человек, используя одни и те же мышцы, раньше тратил больше энергии, а сейчас этих мышц нет — следовательно, и энергии меньше уходит, — пояснил специалист.


Он добавил, что на набор веса влияет увеличивающийся аппетит у человека, переболевшего смертоносной инфекцией. Также резкий набор веса может возникать из-за глюкокортикостероидов, которые используются при лечении заболевания.

Для лечения коронавирусной инфекции врачи используют глюкостероиды — гормоны стресса, которые тормозят развитие воспалительных процессов. На их фоне человек непроизвольно начинает хотеть есть чаще, аппетит повышается. К счастью, во время самого заболевания человек ест немного, поэтому глюкостероиды здесь только помогают, — отметил Потешкин.

При этом он подчеркнул, что когда инфекция уходит, не отменённые сразу глюкостероиды «добавляют дров» в аппетит. Ещё одним фактором для быстрого набора массы эндокринолог назвал депрессию, в которую после заболевания падают некоторые пациенты.

После ковида люди чувствуют себя плохо довольно длительное время — у них могут возникать и депрессия, и другие проблемы. И к физической активности нет особой склонности. Вот и получается, что человек бездействует, планомерно набирая вес, — считает Потешкин.

Ранее стало известно, что некоторые россияне напрасно отказываются делать вторую прививку от COVID-19. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он подчеркнул, что это заканчивается для них недостаточным иммунным ответом к смертоносной инфекции. По его мнению, россияне, принявшие лишь один укол вакцины, остаются уязвимыми, особенно перед штаммом «дельта».
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