



Молодечненец Руслан Коржов наблюдал редкое для Молодечно явление – сидящих на крыше многоэтажного дома аистов. Он рассказал Kraj.by об этом подробнее.





Вечером наш собеседник вышел на балкон подышать воздухом. Внизу рядом с домом проходили его знакомые. «Смотри, Руслан!» – окликнули они его, указав рукой на многоэтажный дом.





– Я поднял голову и увидел стаю аистов, летающих рядом с крышей девятиэтажки и уже сидящих там, – говорит Руслан. – Подумал про себя, что это действительно редкое явление, чтобы аисты сидели в таком количестве – их было несколько десятков – на крыше девятиэтажного дома. Поэтому решил снять это на телефон. Такое я наблюдал впервые в жизни. Даже позвал супругу, чтобы она тоже увидела. Через минут 10 они все вместе улетели с крыши дома.









Наш собеседник считает, что аисты решили отдохнуть во время длинного перелета.





– Если верить народным приметам, жильцов дома ожидает беби-бум, – с улыбкой отметил Руслан.





За комментарием Kraj.by обратился к специалисту по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Семену Левому:





– Посадка аистов на крышу дома – обычное явление. Но эти птицы, как правило, выбирают одноэтажные дома. Посадка на многоэтажное здание – это крайне необычное явление. Возможно, один из аистов мог сесть на крышу дома по необъяснимым причинам, а остальные, летевшие с ним в стае, последовали этому примеру. Это могла быть стая холостых птиц. Есть в популяции белых аистов некоторые взрослые особи, которые по разным причинам не приступают к размножению или рано потеряли свое потомство. Они собираются в стаи, где может быть от десятка до сотни птиц. Как правило, держатся вместе, совместно ищут корм и могут на ночевку садится на крыши одноэтажных зданий, деревья.





По словам специалиста, мигрировать стаи аистов начинают со второй декады августа. Повзрослевшие птенцы начинают покидать свои гнезда во второй декаде июля.





– Все же это явление – чтобы аисты массово залетели на крышу многоэтажного дома – есть отклонение от нормы, – подытожил Семен Левый.





Фото и видео предоставлены Kraj.by Русланом Коржовым