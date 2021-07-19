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Для отдыха в Испании белорусам хватит обычной туристической шенгенской визы. Но есть нюанс

Испания, как и большинство стран ЕС, ограничила въезд иностранных граждан на свою территорию. Исключение – редкие случаи.

Последняя редакция приказа министерства внутренних дел Испании от 5 июля вносит послабления, пишут «Минск-Новости». Теперь полететь в Испанию может любой желающий, если у него есть обычная туристическая виза типа С.
 
Документ гласит о том, что въезжать на территорию страны имеют право граждане, у которых есть сертификат об оконченном курсе вакцинации. Но только препаратом, одобренным ЕС или ВОЗ.
 
Сейчас среди одобренных вакцин – прививки Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac. Белорусам в настоящее время из перечисленных доступна для вакцинации китайская Verocell от производителя Sinopharm.


Документ о вакцинации должен быть получен не более чем за 14 дней до выезда.
 
Виза открывается в испанском визовом центре. Сделать это можно при предъявлении брони в отеле и авиабилетов. Для получения визы сертификат не нужен, он понадобится по прилете в Испанию.
 
Напрямую добраться до страны пока невозможно. Перелеты осуществляются через Стамбул стыковочными рейсами «Турецких авиалиний» в Барселону, Мадрид и Малагу.
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