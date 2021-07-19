«Да, отец Анатолий (Ненартович) больше не секретарь, Георгий Рой больше не настоятель собора, а Николай Гайдук не настоятель моего Никольского храма (домовый храм архиерейского подворья в Гродно. — Прим.). Но они никуда не делись», — написал отец Дмитрий.





Протоиерей Георгий Рой в августе прошлого года открыто выступал против насилия. Еще до выборов он во время одной из служб обратился к прихожанам и напомнил им, что в Библии написано: отец лжи есть дьявол, и призвал верующих никогда не присоединяться к ней, «где бы она ни проявлялась».





Тогда священник призвал верующих искренне и самоотверженно молиться неделю за Беларусь и за сохранение мира в стране, чтобы проблемы решались не с помощью террора, а в процессе диалога.





После выборов Георгий Рой на своей странице в Facebook написал, что в соборе ежечасно в дневное время будет звучать большой колокол в знак призыва к миру и согласию, прекращения неоправданного насилия, пыток, провокаций и в знак солидарности с невинно арестованными, сочувствия раненым и покалеченным, а также поддержки близких погибших.





«Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия», — писал Георгий Рой.

Тогда в соборе и перед статуей Покрова Богородицы, которая находится перед храмом, проводили непрекращающуюся молитву.





Где будет служить Георгий Рой, точно будет известно в понедельник, 19 июля. Предположительно его переводят в храм в деревне Квасовка, что недалеко от Гродно, пишет zerkalo.io





Напомним, в начале июня этого года «по состоянию здоровья» был освобожден от должности архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. Священник также открыто выступал против неоправданного насилия со стороны силовиков. На его место был назначен архиепископ Антоний.



