Готовность наладить авиасообщение с еще одним эмиратом ОАЭ подтвердили находившиеся с визитом в Беларуси исполнительный директор департамента туризма и MICE правительства эмирата Рас-эль-Хайма Иад Расбей и генеральный директор компании "Аль Халидия Туризм" Сирак Мурадян.





"По планам, рейс появится в расписании "Белавиа" в конце сентября или начале октября. Первоначально планируется летать в Рас-эль-Хайму один или два раза в неделю", - информирует РСТО.









Рас-эль-Хайма является самым северным эмиратом ОАЭ. Туристов сюда привлекают живописные пейзажи – пальмовые рощи, Хаджарские горы и чистейшее море с пологими бело-песчаными пляжами, а также достаточно умеренные цены в отелях. Эмират находится в часе езды от Дубая.





Напомним, что в настоящее время Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты уже связывают регулярные рейсы в Дубай. На дубайское направление летает "Белавиа" и "Флай Дубай".



