Все сотрудники "Региональной газеты" находятся на свободе

В понедельник в редакцию негосударственного издания пришли силовики, состоялся "осмотр помещения". Что было забрано, пока неизвестно — журналисты находятся под подпиской о неразглашении. Есть информация, что забрали всю технику.





"Региональная газета" стала очередным негосударственным изданием, куда в июле 2021-го пришли силовики, пишет Еврорадио.



