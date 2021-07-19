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Все сотрудники "Региональной газеты" находятся на свободе

Все сотрудники молодечненской "Региональной газеты" находятся на свободе, в том числе и главный редактор Александр Манцевич, сообщает пресс-служба БАЖ.

 В понедельник в редакцию негосударственного издания пришли силовики, состоялся "осмотр помещения". Что было забрано, пока неизвестно — журналисты находятся под подпиской о неразглашении. Есть информация, что забрали всю технику.

"Региональная газета" стала очередным негосударственным изданием, куда в июле 2021-го пришли силовики, пишет Еврорадио.
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