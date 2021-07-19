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Помните белоруса, прославившегося уборкой в польском лесу? «В среду иду на прием к мэру»

«Я сейчас в шоке, не думал даже, что такое возможно», — говорит Александр Гудович, белорус, который стал известен после «уборки» в лесу возле польского города Зелена-Гура.

Помните белоруса, прославившегося уборкой в польском лесу? «В среду иду на прием к мэру»
Белорус, прославившийся уборкой в польском лесу: «В среду иду на прием к мэру»
«Я сейчас в шоке, не думал даже, что такое возможно», — говорит Александр Гудович, белорус, который стал известен после «уборки» в лесу возле польского города Зелена-Гура. Zerkalo.io связалось с героем резонансной истории и поговорило с ним о внезапной славе и его жизненной философии.
Поступок белоруса заметили в мэрии, а в комментариях местные жители даже предлагают предоставить ему польское гражданство и купить новые кроссовки, которые могли испортиться от разбросанного в лесу стекла.

Скриншот: YouTube

Александр в Польше два месяца, туда он переехал из Бреста в поисках работы. Мужчина говорит, что планирует обосноваться в этой стране надолго, но пока не знает, насколько это реально. Сейчас он работает на одном из местных заводов, занимающемся производством светового оборудования.

— Сначала работал на белоруса, но условия были не лучшими, — говорит мужчина. — Порой кажется, что к «своим» людям за границей относятся даже хуже. Работал по 12−16 часов по самой минимальной ставке, никаких перспектив роста, размытые обещания… Сейчас работаю с поляками — несравнимо лучше.

Канал на YouTube Александр завел в прошлом году, когда уехал в Ленинградскую область России строить парк для северных волков:

— У меня была нормальная работа в Бресте, но тогда появился такой экзотический вариант, и я решил попробовать. Общаться с волками — это круто. Работал без выходных, пробыл там примерно 4 месяца. Хозяин парка вел свой канал, и пользователи обо мне хорошо отзывались, а один из каналов о волках я вел сам. В итоге, когда уехал, решил завести собственный видеоблог. Рассказываю в нем о своей жизни, он так и называется — «Жизнь как жизнь».

Именно съемка видео для блога и привела героя к месту, которое сделало его известным.

— Я снимал для своих подписчиков видео, гулял по лесу в Зелена-Гуре, — вспоминает Александр. — Мне там очень нравится, лес красивый и чистый, в нем полно диких животных — я и в видео его нахваливал. И тут внезапно наткнулся на этот мусор. Получилось вот такое разочарование. Потом все ходил и думал: «Если не я, то кто?». В итоге после работы на ночной смене по дороге домой понял, что спать не хочется. Пошел прямиком в магазин, купил мешки — и убрался. Правда, не до конца: мусора очень много.

— После этого мне даже написали, что я неверно поступил, потому что в Польше мусор самому убирать нельзя, — продолжает Александр. — Есть специальные службы, которые правильно его собирают и сортируют для переработки или утилизации, и обычный человек не сможет это сделать верно.

Не знаю, правда ли это, но я запереживал, что что-то случится, и попросил помочь поляка Кшиштофа, с которым мы вместе работаем. Он объяснил, что сам часто убирает в лесу и проблем никогда не возникало. Вот мы вместе и пошли туда еще раз, чтобы закончить начатое.

Вниманием от властей Зелена-Гуры Александр польщен и говорит, что даже не мог представить, какой резонанс вызовет его ролик.

— Буквально минут 20 назад мне звонили представители мэра, — говорит Александр. — Они сегодня собирались ко мне на работу приехать (смеется). Я еще спросил, не будет ли возражать компания, в которой я работаю. Представители мэра сказали, что не должны (смеется). Сейчас, правда, перезвонили и сказали, что перенесли встречу на среду — приглашают меня в мэрию. В шоке от всего, что происходит. Без понятия, как так получилось и чего теперь ожидать.


Фото: архив героя

Других целей по уборке Александр для себя еще не наметил — говорит, везде чисто и свалка, обнаруженная им в лесу, — редкое исключение для Зелена-Гуры. По словам Александра, это популярное место у местной молодежи для своеобразного отдыха с алкоголем — во время второго визита они даже встретили группу таких людей. Правда те, завидев камеру, развернулись и убежали.

— Моя главная мечта в жизни — купить дом на колесах, начать путешествовать вместе с единомышленниками и рассказывать об этом подписчикам. Но пока это недостижимо, — заключает мужчина.
news.zerkalo.io
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