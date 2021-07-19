Микита Микадо хочет построить коливинг, собирает идеи

«Ваше время и видение + мои инвестиции = успех?» — спрашивает он в конце. Пост собрал полторы сотни комментариев.

Микита приложил к посту несколько фото из коливинга Silicon Forest и Selina и рассказал, как жил там в разгар пандемии: «Пустующий пансионат заселили близкими по духу работниками цифровой индустрии. На пике было человек 30: мы вместе готовили, играли в волейбол, работали, пели и танцевали. Было хорошо».





Микита написал, что «людей, которые работают удалённо, становится всё больше и больше». «Пандемия не кончилась, а изолироваться лучше в компании близких по духу людей», — считает он. И тут же задаёт вопрос: не созрели ли для коливинга его подписчики.





В комментариях к посту несколько десятков пользователей не прочь присоединиться к Микадо. Одни пишут, что тоже вынашивают такую идею. Другие сообщают, что «могут это построить»: «есть опыт и знания». Кто-то предлагает в качестве вклада в коливинг «йогу и визуальное искусство», кто-то — танцы и тайский бокс, пишет dev.by





Где сделать коливинг, у каждого свое мнение: на выбор — Литва («какой-нибудь санаторий»), Словения, Грузия («выкупить все квартиры во дворе-колодце»), Испания, Португалия, Эстония, Латвия, Польша и даже Украина. В США предлагают рассмотреть Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес и Сиэтл. Из неожиданных предложений — коливинг в Казахстане, с обоснованием: «250+ солнечных дней в году, политически нейтральная страна, русскоязычное население, низкий уровень преступности». А вообще пользователи советуют Миките не коливинг, а сразу «маленькое государство открыть».





Но есть те, кому не нужен коливинг: «У меня прекрасный коливинг с женой и двумя детьми. Лучше не желаю».



