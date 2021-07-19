Фотофакт: в Польше паводок, затоплены сотни дорог и дома

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На юге Польши паводок затопил сотни дорог и дома





На юге Польши после сильных дождей паводок затопил сотни дорог, домов и хозяйственных построек. Об этом после заседания кризисного штаба заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает TACC в понедельник, 19 июля.





Больше всего пострадали Малопольское и Подкарпатское воеводства. Местные пожарные за сутки выехали по 600 и 270 раз соответственно.





В свою очередь RMF24 пишет, что сильный ливень нанес значительный ущерб общине Косцелиско недалеко от Закопане, где размыло дороги. В Витуве трасса воеводства также затоплена.





Аналогичная ситуация была и в Окке, где выпало более 25 литров дождя на квадратный метр - там начались оползни. Из домов частично эвакуировали людей, о жертвах или пострадавших не сообщается.





Напомним, что ранее в индийском Мумбаи число жертв ливней превысило 30 человек. В некоторых районах мегаполиса произошли перебои в подаче электроэнергии на срок до восьми часов.





Также сообщалось, что в Иране сильнейшая засуха за полвека. Воды не хватает в сотне иранских городов, люди вышли на акции протеста - один человек погиб.



