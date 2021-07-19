+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Антипрививочный протест: жители Франции разгромили центры вакцинации

Французы, протестующие против ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, разгромили два центра вакцинации – в городе Ланс-ан-Веркор недалеко от Гренобля и в деревне Урругне рядом с Биаррицей.

Накануне правительство ввело обязательные прививки для медицинских работников, а также объявило о запуске системы QR-кодов для входа в бары, рестораны, музеи и в другие общественные места. Таким образом власти пытаются остановить распространение более заразного штамма "дельта".

После объявления о новых ограничениях в субботу, 17 июля, в нескольких городах Франции прошли акции протеста. Критики обвинили президента Эммануэля Микрона в нарушении их свобод.

Беспорядками закончились и протесты против мер по борьбе с COVID-19 на Кипре, где власти ввели паспорта вакцинации. Этот документ нужен для посещения супермаркетов, торговых центров, ресторанов и магазинов.

18 июля после митинга около 2500 человек направились к штаб-квартире телекомпании Sigma TV, которая критически относится к антипрививочникам. Протестующие разбили окна и подожгли несколько автомобилей.

Президент Кипра Никос Анастасиадис сказал, что власти не допустят "угроз или шантажа" и строго отреагируют на нарушения законодательства.

За время пандемии коронавирусом в мире заболели 191 млн человек. Умерли больше 4 млн. 

На прошлой неделе ВОЗ предупредил о начале третьей волны COVID-19.

Количество летальных исходов от коронавируса во Франции – 112 тысяч, на Кипре умерли 385 человек.
Источник: svoboda.org
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]