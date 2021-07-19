Задержанный 16 июля экс-подполковник запаса Шпак оказался в СИЗО КГБ
Подполковник запаса Сергей Шпак, задержанный во время волны обысков 16 июля, Об этом сообщила в Фейсбуке его родственница, ученый Татьяна Водолажская.
Сергей Шпак участвовал в видеообращении офицеров запаса к белорусским военным с призывом задуматься над происходящим в Беларуси.
Согласно указу Лукашенко, он, как еще восемь десятков офицеров, был лишен воинского звания. У Шпака была выслуга 28 лет.
"В пятницу в квартиру пришли с обыском, а потом позвали "поговорить". И он пропал. Сегодня узнали, что он в "Американке". Обвинения пока нет... У Сергея четверо детей, двое несовершеннолетних", — пишет Водолажская.
15:20 19/07/2021
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