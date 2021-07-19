Задержанный 16 июля экс-подполковник запаса Шпак оказался в СИЗО КГБ

Сергей Шпак участвовал в видеообращении офицеров запаса к белорусским военным с призывом задуматься над происходящим в Беларуси.





Согласно указу Лукашенко, он, как еще восемь десятков офицеров, был лишен воинского звания. У Шпака была выслуга 28 лет.



