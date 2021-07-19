Дмитрий Остапенко вынес приговоры десяти политзаключенным, которых признали виновными по статьям 218, 293, 295 Уголовного кодекса, лишение свободы. Их лишили свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима, сообщает " 19 июля 2021 года судьявынес приговоры десяти политзаключенным, которых признали виновными по статьям 218, 293, 295 Уголовного кодекса, лишение свободы. Их лишили свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима, сообщает " Вясна ".





Пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

(согласно ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 УК)





23-летнему оптику Артему Косаковскому

37-летнему Дмитрию Ластовскому

31-летнему Дмитрию Жебуртовичу





Восемь лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

(путем частичного сложения наказаний: по ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса прокурор попросил назначить им пять лет, по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 — семь лет)





40-летнему строителю Павлу Недбайло

33-летнему архитектору, дизайнеру Ростиславу Стефановичу

26-летнему сварщику Евгению Пропольскому

23-летнему Александру Резнику

48-летнему системному администратору Сергею Плонису

20-летнему Артему Мицуку

Александру Юрчику (не является политзаключенным)





Девять лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

(путем частичного сложения наказаний: по ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса прокурор попросил назначить ему пять лет, по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 — семь лет, по ч. 2 ст. 295 — пять лет без штрафа):





38-летнему инженеру ПВО, менеджеру Юрию Белько





Именно такие наказания запрашивал старший помощник прокурора Ленинского района Александр Романович.





Во время оглашения приговоров с узников не сняли наручники. Несколько из них, а также некоторые слушатели в зале выкрикнули "Жыве Беларусь!"





Как рассматривали дело?





Несколько политзаключенных заявили о пытках во время задержания или написаний «чистосердечных признаний».





Всех их обвинили в участии в участии в телеграм-чате «радикального направления». В показаниях фигурируют несколько чатов – в частности, «ОГСБ», «Подработка Минск», «100», «101».





Кроме этого – в намерении повредить или уничтожить три «Табакерки»: именно это, по версии обвинения, они хотели сделать 29 сентября, когда задержали основную часть участников чата.