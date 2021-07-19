Умер композитор Андрей Мдивани

Об этом БелТА сообщил заместитель председателя Белорусского союза композиторов Виктор Кистень.





"Сегодня ночью ушел из жизни Андрей Юрьевич Мдивани. Умер от инсульта, официальная причина будет после вскрытия. Захоронение будет на Восточном кладбище Минска в среду, 21 июля. Там же, скорее всего, будет прощание", - сказал Виктор Кистень.





Будущий композитор родился 1 октября 1937 года в Тбилиси в семье грузинских интеллигентов: дед был юристом, окончившим московский университет, отец - преподавателем русского языка и литературы в школе. В семье любили музыку и, распознав талант мальчика, отдали в музыкальную школу по классу скрипки и фортепиано.





Когда ему исполнилось 15 лет, маму направили работать в Беларусь. Школу Андрей Мдивани закончил в Витебске. Затем был Смоленск, где Андрей поступил в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Первыми произведениями стали пьесы для фортепиано и даже опера по Бомарше.





В 1961 году Мдивани досрочно закончил училище, и его пригласили на работу в Смоленский драматический театр заведующим музыкальной частью. Там он написал музыку к нескольким спектаклям. Среди них - знаменитый "Денис Давыдов" по одноименной пьесе Владимира Соловьева, который был поставлен почти во всех крупных театрах Советского Союза. Затем были театры Кирова, Дзержинска и, наконец, Минска.





В Белорусскую консерваторию Андрей Мдивани был принят в класс композиции знаменитого Анатолия Богатырева, где создал уже на 3-м курсе симфоническую поэму "Фрески". В этом первом крупном сочинении сказались впечатления детства - грузинская певческая культура, православные песнопения и вольный дух кавказских гор.





Жанровый диапазон композитора широкий и разносторонний. Он автор симфоний, музыкально-театральных произведений, концертов и симфонических поэм, хоровых и вокальных циклов, камерно-инструментальных произведений, музыки к спектаклям. Андрей Мдивани - создатель фольклорно-ориентированных хоровых циклов.





За успехи в области музыкального искусства музыканту были присуждены две государственные премии, одна из них за балет "Страсти (Рогнеда)", поставленный на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета.